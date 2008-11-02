Результати 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Перша перемога Дніпра на новому стадіоні

Завершився 13-й тур Чемпіонату України з футболу. Ось результати всіх матчів туру: Дніпро – Кривбас 1:0 (Воробей 80) Ворскла – Металург Д 1:0 (Янузі 90) ФК Львів - Таврія 2:4 (Ващук 26, Гордієнко 40 - Ковпак 5, 15, Гоменюк 32, Артеменко 90+3). Шахтар - Зоря 3:1 (Моренно 23, 80, Вілліан 68 - Джихані 2) Металург З - Арсенал 2:1 (Годін 68, Силюк 90 - Олійник 4) Іллічівець - ФК Харків 1:1 (Ліма 69 - Платон 7) Динамо - Карпати 4:0 (Мілевський 19, Бангура 25, 51, Алієв 45 пен.) Металіст - Чорноморець 2:0 (Девіч 27, 69) Турнірна таблиця: 1 Динамо 34 2 Металіст 27 3 Металлург Д 26 4 Ворскла 23 5 Металург З 23 6 Дніпро 20 7 Шахтар 19 8 Зоря 17 9 Кривбас 15 10 Чорноморець 14 11 Карпати 12 12 Іллічівець 11 13 Арсенал 11 14 Таврія 10 15 ФК Львів 9 16 ФК Харків 8

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