Луческу взяв курс на Лісабон

Сьогодні, 2 листопада, о 16:00 за київським часом аеробус А-320 з футболістами «Шахтаря» на борту піднявся в повітря з донецького аеропорту і узяв курс на Лісабон, повідомляє прес-служба клубу. «Шахтар» вирушив у столицю Португалії для участі в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів в такому складі:

Воротарі: Андрій Пятов, Рустам Худжамов, Богдан Шуст.

Захисники: Томаш Хюбшман, Разван Рац, Олександр Кучер, В’ячеслав Шевчук, Дмитро Чигринський, Микола Іщенко, Артем Федецький, Володимир Єзерський.

Півзахисники: Ігор Дуляй, Фернандіньйо, Жадсон, Маріуш Левандовські, Олексій Гай, Вілліан, Даріо Срна.

Нападаючі: Євген Селезньов, Луїс Адріано, Олександр Гладкий, Брандау, Марсело Моренне.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Спортинг» - «Шахтар» відбудеться у вівторок 4 листопада на ст-н «Жозе Алваладе», Лісабон. Початок о 21:45. Пряма трансляція - на телеканалі «Україна».