Сенсація в англійській Прем'єрі-лізі

Закінчилися сьогоднішні матчі 11-го туру англійської Прем`єр-ліги

Евертон - Фулхем 1:0 (Саа 87)

МЮ - Халл Сіті 4:3 (Роналду 3, 43, Каррік 28, Відич 56 - Кузен 22, Менді 69, Джеованні 81 пен.)

Міддлсбро - Вест Хем 1:1 (Мідо 84 - Маллінз 21)

Челсі - Сандерленд 5:0 (Алекс 27, Анелька 30, 45+1, 53, Лемпард 50)

Сток Сіті - Арсенал 2:1 (Фуллер 11, Олофіньяна 74 - Кліші 90+4)

Портсмут - Віган 1:2 (Кранчар 82 - Закі 45 пен., Хескі 90)

Вест Бромвич - Блекберн 2:2 (Беднар 55, Міллер 62 - Маккарті 12 пен., Ендрюс 89)

Тоттенхем - Ліверпуль 2:1 (Каррагер 68 автогол, Павлюченко 90 - Куйт 3).

До безперечних сенсацій можна віднести перемогу "безнадійного" ще два тури тому аутсайдера "Тоттенхема" над лідером Ліги, який досі не знав поразок -"Ліверпулем". Та й сам сюжет вартий згадки: Ліверпуль забив швидкий гол, тиснув протягом всієї гри, "своїми ж силами" зрівняв рахунок у другій половині матчу і програв на останній хвилині.

Тур закінчиться матчами Болтон - Манчестер Сіті (2 листопада) і Ньюкасл - Астон Вілла (3 листопада).