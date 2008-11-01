Визначився суперник Володимира Кличка

Чемпіон світу з боксу в супертяжкій вазі за версіями IBF і WBO Володимир Кличко захищатиме свій титул в поєдинку з американцем Хасімом Рахманом, повідомляє Fightnews.com з посиланням на представника українського суперважа.

Рахман - екс-чемпіон світу, нині 4-й в рейтингу IBF, провів на професійному рингу 53 бої, здобувши 45 перемог (36 - нокаутом).

Бій пройде, як і планувалося, 13 грудня в Мангеймі (Німеччина). Права на трансляцію належать спортивному каналові HBO.

Вибір на Хасіма Рахмана випав як на заміну російському боксерові Олександру Повєткіну, що очолює рейтинг IBF. Росіянин 25 жовтня підвернув ногу на тренуванні і не встигав відновити форму до 13 грудня. Організатор бою - компанія Klitschko Management Group - оголосила, що бій відбудеться з одним із "добре відомих боксерів з першої десятки світового рейтингу".