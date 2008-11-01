Результати 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Лідери суперничають заочно

Закінчилися сьогоднішні матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар - Зоря 3:1 (Морено 23, 80, Вілліан 68 - Джихані 2 ) Металург З - Арсенал 2:1 (Годін 68, Силюк 90 - Олійник 4) Іллічівець - ФК Харків 1:1 (Ліма 69 - Платон 7) Динамо - Карпати 4:0 (Мілевський 19, Бангура 25, Алієв 45 пен., Бангура 51) Металіст - Чорноморець 2:0 (Дєвіч 27, 69) Нагадаємо, що завтра зіграють: ФК Львів - Таврія, Ворскла - Металург Д, Дніпро - Кривбас.

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