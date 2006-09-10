Міхаель Шумахер оголосив про завершення кар`єри

Семиразовий чемпіон світу у "Формулі-1" німець Міхаель Шумахер оголосив, що після закінчення чемпіонату світу цього року він закінчить спортивну кар`єру. Він оголосив про це після перемоги на Гран-прі Італії, яка стала 90-ю в його кар`єрі. Шумахер до двох очок скоротив своє відставання від лідера першості Фернандо Алонсо.

Нагадаємо, що в неділю Міхаель Шумахер стартував з другого місця на домашній для Ferrari гонці в Монці, але на дистанції зміг випередити пілота McLaren-Mercedes фінна Кімі Райкконена і гонщика команди BMW-Sauber поляка Роберта Кубіцу. Фернандо Алонсо з Renault не зумів дістатися фінішу через відмову двигуна.

Таким чином, перед завершенням кар`єри Шумахер має шанс стати восьмиразовим чемпіоном світу. До закінчення чемпіонату світу залишилися три гонки – Гран-прі Китаю (1 жовтня), Гран-прі Японії (8 жовтня) і Гран-прі Бразилії (22 жовтня). У бразильському Інтерлагосв Шумахер проведе свої останні перегони в "Формулі-1".

Автолента.ру