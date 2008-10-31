Федерація футболу розгнівана фрівольним маніпулюванням

Федерація футболу України висловлює обурення з приводу публічних заяв чиновників Національного агентства з питань підготовки до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що дискредитують процес підготовки України до Євро-2012.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби ФФУ.

“Такі висловлювання свідчать про відсутність будь-яких ознак інформаційної дисципліни, кричущі порушення елементарних правил корпоративної етики. Як результат − черговий штучно створений навколо проекту Євро-2012 інформаційний скандал, що призводить до зниження міжнародного рейтингу і авторитету нашої країни в очах її потенційних партнерів”, - наголошується у заяві.

У Федерації футболу України розцінюють “фрівольне маніпулювання цифрами та статистикою з боку держчиновників як зловживання посадовим положенням, яке потягнуло за собою негативні для країни наслідки”.

ФФУ не сумнівається в тому, що уряд України, в свою чергу, адекватно відреагує на цей резонансний факт і вживе необхідних заходів для недопущення в майбутньому подібних інцидентів.

Як повідомлялося, вчора, 30 жовтня, одне з вітчизняних інформагентств із посиланням на слова заступника голови Національного агентства України з проведення Євро-2012 Євгена ВІЛІНСЬКОГО розповсюдило інформацію про нібито припинення будівельних робіт на 80% об`єктів до Євро-2012.

Того ж дня новий керівник Федерації футболу Польщі Гжегош ЛЯТО заявив, що “Польща в будь-якому випадку виконає свої обіцянки, але якщо Україна цього не зробить, тоді ми можемо провести турнір разом із Німеччиною”.

Міністр України з питань сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні повідомив, що новий керівник Федерації футболу Польщі Г.ЛЯТО вже спростував свою заяву.