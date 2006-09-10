US Open виграла росіянка

Росіянка Марія Шарапова стала переможницею відкритого чемпіонату США з тенісу, який проходить у Нью-Йорку. У фіналі вона обіграла бельгійку Жюстін Енен-Арденн з рахунком 6:4, 6:4.

За перемогу на турнірі Шарапова одержала один мільйон двісті тисяч доларів, плюс ще п`ятсот тисяч доларів їй виплатять як бонус.

У фінальному матчі US Open Шарапова на самому початку першого сету поступилася своєю подачею і дозволила суперниці повести з рахунком 2:0. Проте у третьому геймі першої партії вона повернула втрачену подачу, а потім зрівняла рахунок. У дев`ятому геймі росіянці знову вдалося узяти подачу бельгійки, після чого вона виграла партію.

У другому сеті Шарапова і Енен-Арденн до рахунку 3:3 брали свої подачі, проте у сьомому геймі росіянці утретє вдалося зробити брейк. Отримавши перевагу, Марія Шарапова зуміла утримати її і довести матч до перемоги.

Тепер вона стала єдиною російською тенісисткою, якій вдалося двічі виграти турніри "Великого шолома". Нагадаємо, що у 2004 році вона стала чемпіонкою Уїмблдону.

Лента.ру