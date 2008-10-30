Кличко вимагає забрати у Посольства Божого легкоатлетичний манеж

Фракція Блоку Віталія Кличка в Київраді просить депутатів повернути Легкоатлетичний манеж на Березняках спортсменам і розірвати угоду про оренду більшої частини цього комплексу релігійною громадою «Посольство Благословенного царства Божого».

Відповідну заяву озвучив сьогодні на засіданні сесії Київради лідер блоку Віталій КЛИЧКО.

Він зазначив, що Київрада своїм рішенням віддала в користування релігійній організації майже 4 тис. квадратних метрів дитячого легкоатлетичного манежу. При цьому дітям для занять спортом офіційно залишили 17 кв. м.

На переконання В.КЛИЧКА, така ситуація є алогічною.

“Це або насмішка над дітьми, або технічна помилка з переплутаними цифрами. І ми вимагаємо виправити цю жахливу помилку: дати дітям повноцінне приміщення для занять спортом, а “Посольству Божому” – 17 м2», - заявив В.КЛИЧКО.

Лідер фракції також зазначив, що протягом кількох років депутати різних рівнів і суди вищих інстанцій намагаються виселити церкву Сандея АДЕЛАЖДІ з зазначеного спортивного закладу. Водночас, до цього часу релігійна громада залишається там.

“Реконструкція манежу не велась, легкоатлетичне покриття вартістю майже мільйон гривень досі продовжує гнити на складі”, - наголосив В.КЛИЧКО.

Блок Віталія Кличка вимагає від Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звіту про фінансовий внесок С.АДЕЛАДЖИ та його громади в бюджет столиці за «користування» величезною площею легкоатлетичного манежу та розірвання договору з ним.

«Київрада Легкоатлетичний манеж на Тичини, 18 має повернути дітям. Влада має негайно підготувати відповідний проект рішення”, - заявив В.КЛИЧКО.

Довідка УНІАН. Легкоатлетичний манеж на території спортивного комплексу на просп. Павла Тичини, 18 в Києві вже багато років використовує релігійна організація «Посольство благословенного царства Божого для всіх народів”, пастором якої є Сандей АДЕЛАДЖА, як місце проведення богослужінь. Площа орендованої території становить 3 тис. 470 кв. м.

У 2004 році “Посольству Божому” було виділено ділянку на Дніпровській набережній площею 2,62 га для будівництва, експлуатації та обслуговування культової споруди, водночас організація залишилась на Легкоатлетичному манежі.

1 листопада 2006 р. Київрада мала розглянути питання щодо можливості продовження оренди Легкоатлетичного манежу “Посольством Божим”, але перенесла його на наступну сесію. Ще тоді депутати наголосили, що існують норми чинного законодавства, які забороняють використовувати спортивні споруди не за прямим призначенням.

У квітні 2007 р. заступник голови ВР України Микола ТОМЕНКО повідомив, що звернувся до Генпрокуратури з депутатським запитом щодо дотримання законності під час використання релігійною організацією “Посольство благословенного царства Божого для всіх народів” приміщення Легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності. У зверненні М.ТОМЕНКО зазначав, що, незважаючи на наявність більш ніж 10 судових рішень, включно із рішеннями Вищого господарського суду та Верховного Суду України, приміщення Легкоатлетичного манежу на сьогодні досі протизаконно зайняте церквою і використовується для проведення її богослужінь. За даними депутата, з листопада 2003 року за використання церквою цього приміщення до бюджету міста не надходять кошти, внаслідок чого втрати міста становлять понад півтора мільйона гривень. Крім того, через відмову “Посольства благословенного царства Божого для всіх народів” звільнити приміщення центральної зали манежу немає можливості приступити до запланованих робіт з реконструкції.