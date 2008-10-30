Федерацію футболу Польщі очолив один з кращих нападаючих

Гжегож Лято обраний новим президентом Федерації футболу Польщі (ФФП), яка разом з Україною є господинею чемпіонату Європи 2012 року, повідомляє АР.

На посаді керівника ФФП 58-річний Лято змінив Міхала Листкевича, усуненого з посади через розслідування корупційного скандалу. Листкевич був усунений рішенням арбітражного суду Національного олімпійського комітету Польщі, а тимчасовим керівником ФФП 29 вересня був призначений Роберт Завлоцький.

Після цього ФІФА і УЄФА виступили із спільною заявою про те, що вони не визнають нового голову ФФП. У заяві ФІФА і УЄФА наголошувалося, що рішення польського уряду суперечить "фундаментальному принципу автономії спортивних федерацій", і якщо Польща не прийме умови ФІФА, то країна з великою долею ймовірності буде позбавлена права провести Євро-2012.

6 жовтня Міхал Листкевич повідомив, що йому і міністерству спорту країни вдалося знайти компромісне рішення, завдяки якому футбольна влада Польщі уникла санкцій з боку ФІФА і УЄФА.

Гжегож Лято (Grzegorz Lato) - один з кращих нападаючих в історії Польщі, який у 104 матчах (найбільша кількість ігор за збірну) забив 45 голів, чемпіон Олімпійських ігор 1972 року, кращий бомбардир чемпіонату світу 1974 року. Після закінчення кар`єри працював тренером ряду польських футбольних клубів, займався політичний діяльністю: сенатор Польщі в 2001-2005 роках.