Підсумки 10-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчився 10-й тур англійської Прем`єр-ліги

Астон Вілла - Блекберн 3:2 (Люк Янг 45+1, Баррі 65, Агбонлахор 87 - Ворнок 30, Емертон 90+4)

Фулхем - Віган 2:0 (Джонсон 11, 63)

Халл Сіті - Челсі 0:3 (Лемпард 3, Анелька 50, Малуда 75)

Сток Сіті - Сандерленд 1:0 (Фуллер 73)

Арсенал - Тоттенхем 4:4 (Сільвестр 37, Галлас 46, Адебайор 64, ван Персі 68 - Бентлі 13, Бент 67, Дженас 89, Леннон 90+4)

Болтон - Евертон 0:1 (Феллаїні 90)

Ліверпуль - Портсмут 1:0 (Джеррард 75 пен.)

МЮ - Вест Хем 2:0 (Роналду 13, 29)

Міддлсбро - Манчестер Сіті 2:0 (Афонсо Алвеш 53 пен. О`Ніл, 90+4)

Нагадаємо, що вчора відбувся матч

Ньюкасл - Вест Бромвич 2:1 (Бартон 10 пен, Мартінс 42 - Міллер 65)

Таким чином, Ліверпуль зберіг своє одноосібне лідерство з 26 очками. У Челсі - 23 очки. У Халл Сіті, Арсенала і Астон Вілли - по 20 очок, у МЮ (гра в запасі) - 18

Портсмут з 14 очками, МСіті, Міддлсбро - з 13, Сандерленд, Вест Хем, Блекберн, Евертон - з 12 очками утворили середню частину таблиці.

Фулхем - 11, Сток Сіті і Вест Бромвіч - по 10, Ньюкасл - 9, Віган і Болтон - по 8.

Тоттенхем врятував здавалося б уже програний матч на останній хвилині доданого часу, але останнє місце поки що зберігається за ним - 6 очок.