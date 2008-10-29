Завтра Єхануров знову спробує обміняти стадіон на 60 квартир

Управління фізкультури і спорту Одеської міськради не має наміру передавати найближчим часом міський стадіон «Спартак» в тимчасове користування футбольному клубу «Чорноморець».

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву обнародувала сьогодні начальник Міськуправління фізкультури і спорту Лариса ТЕРЬОХІНА, уточнивши, що передача муніципального стадіону можлива лише після вирішення всіх проблемних питань, пов`язаних з передачею «Чорноморцеві» стадіону СКА, що належить Міністерству оборони. Тим часом, оборонне відомство не поспішає здійснювати обмін «стадіон - на житло для військовослужбовців», констатувала керівник міськуправління.

З іншого боку, «Спартак» не готовий достроково розривати взаємовигідні угоди з підприємствами і навчальними закладами, які проводять на арені загальноміські спортивні і культурні заходи.

Можливо, ці та інші питання вдасться погодити в ході зустрічі міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА з першим віце-мером міста Анатолієм ВОРОХАЄВИМ, яка запланована в Одесі 30 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою уряду України, резервною ареною для "Чорноморця" при підготовці клубу до Євро-2012 повинен стати стадіон СКА в Приморському районі Одеси, який знаходиться у віданні Міноборони України. Проте обнародувана позиція відомства полягає в тому, що стадіон СКА може бути переданий місту лише після надання 60 квартир одеським військовослужбовцям-першочерговикам, що відповідає «домовленостям про умови передачі стадіону».

З урахуванням виниклої ситуації представники ФК «Чорноморець», що почали реконструкцію власного стадіону в рамках підготовки до Євро-2012, заявляють, що клуб готується до переїзду з Одеси в інше місто. І разом з тим запевняють, що наближаються до завершення переговори з Одеською мерією про передачу в оренду футбольному клубу муніципального стадіону «Спартак».