Результати 1/8 Кубка України з футболу

У чвертьфіналі не буде Дніпра

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Кубка України з футболу: Фенікс-Іллічівець - Таврія 0:2 (Зборовський 51, Гоменюк 76) Закарпаття - Шахтар 1:4 (Костюк 70 - Селезньов 14, Вілліан 48, Морено 63, Рац 86 пен.) ПФК Олександрія - Дніпро 1:1, за пенальті 6:5 ( Постолатьєв 38 - Карноза 4) Сталь - ФК Львів 2:0 (Назаренко 29) ФК Харків - Металург Д 0:2 (Фабіньо 24, Кінгслі 62) Металіст - Арсенал 3:1 (Коваль 6, Обрадович 28 пен., Зезе 90+3 - Старгородський 69 пен.) Динамо - Зоря 2:0 (Ярмоленко 15, Саблич 21) Нагадаємо, що вчора зіграли Оболонь - Ворскла 1:4 (Онисько 14 - Кулаков 17, Онисько 77 автогол, Кравченко 81, Сачко 90+2)

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