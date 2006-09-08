Сергій Бубка проведе Всеукраїнський олімпійський урок на Майдані Незалежності

10 вересня о 15-00 у Києві на Майдані Незалежності відбудеться акція - Всеукраїнський олімпійський урок. У відкритті акції візьмуть участь - президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко, голова КМДА Леонід Черновецький. На 18-ти спеціально розташованих спортивних майданчиках за участю наставників і видатних спортсменів, а також вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл проходитимуть тренування, змагання, різноманітні естафети та конкурси з 23-х видів спорту.