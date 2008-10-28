Українець забив один з кращих голів російської Прем'єр-ліги (відео)

16:22, 28 жовтня 2008
Спорт
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28-річний нападаючий Шинніка

Мало чим примітний матч чергового туру чемпіонату Росії між Шинніком і Спартаком з Нальчика подарував уболівальникам один з найкрасивіших голів в РПЛ нинішнього сезону.

Цікаво, що забив його 28-річний нападаючий Шинніка, українець Роман Монарьов, який свого часу пограв в Зірці (Кіровоград), Кривбасі і київському Арсеналі (ЦСКА).

 

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Football.ua

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