Українець забив один з кращих голів російської Прем'єр-ліги (відео)

Мало чим примітний матч чергового туру чемпіонату Росії між Шинніком і Спартаком з Нальчика подарував уболівальникам один з найкрасивіших голів в РПЛ нинішнього сезону.

Цікаво, що забив його 28-річний нападаючий Шинніка, українець Роман Монарьов, який свого часу пограв в Зірці (Кіровоград), Кривбасі і київському Арсеналі (ЦСКА).

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