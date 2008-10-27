З Повєткіним чи без, але бій Кличка 13 грудня відбудеться

Володимир Кличко проведе бій 13 грудня проти одного з "добре відомих боксерів" замість поєдинку з росіянином Олександром Повєткіним, який не зможе вийти на ринг через травму, повідомляє Fightnews.com з посиланням на представника українського спортсмена.

Повєткін, готуючись до бою з чемпіоном світу за версіями WBO і IBF, одержав травму. Дізнавшись про те, що росіянин битися з Володимиром не зможе, команда українського боксера дала зрозуміти, що Кличко "не має наміру відмовлятися від захисту титулів у Мангеймі 13 грудня".

"Ми вже ведемо активні переговори з потенційними суперниками - добре відомими боксерами з першої десятки світового рейтингу", - зазначив керуючий директор компанії Klitschko Management Group Бернд Бетке.