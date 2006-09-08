Скільки Ахметов платить тренеру і гравцям ”Шахтаря”

Лідером по зарплаті є тренер "Шахтаря" Мірча Луческу - 266 тисяч доларів на місяць. Серед футболістів - гірник Франселіно Матузалем - $192 тисячі. До числа найбільш високооплачуваних в Україні також входять бразильці Елано ("Шахтар") і Рінкон ("Динамо") - $100 тисяч на місяць. Суми 80-90 тисяч доларів називають відносно динамівців Клебера, Верпаковскіса, Юссуфа і гірників Хюбшмана, Фернандіньйо, Жадсона, Агахови.

Покійний Євген Кучеревський якось сказав про зарплату у футболі: "Порівняно з простими людьми наші зарплати, звичайно, кращі. Тільки це не у нас багато, а у них мало".

Газета "Сегодня"