Кличко проведе бій з «боксуючим банкіром»

У четвер промоутер українського боксера Володимира Кличка офіційно назвав ім`я суперника свого клієнта в бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF. Ним, як і очікувалося, став американський боксер Келвін Брок на прізвисько «боксуючий банкір».

До сьогодні ім`я Брока називалося серед головних претендентів на бій з українським важкоатлетом, і, як заявляв сам американець, усі деталі поєдинку вже давно обговорили і сторонам залишалося лише поставити підписи. І ось учора прийшло довгоочікуване підтвердження тому, що Володимир Кличко і Келвін Брок підписали контракт на бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF і IBO.

Бій відбудеться 11 листопада у «Медісон-сквер-гарден» в Нью-Йорку.

Обком з посиланням на Газета.ру