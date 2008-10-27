Підсумки 9-го туру англійської Прем'єр-ліги
Лідер змінився
Сьогоднішніми матчами закінчився 9-й тур англійської Прем`єр-ліги
Челсі - Ліверпуль 0:1 (Хабі Алонсо 10)
Манчестер Сіті - Сток Сіті 3:0 (Робіньо 14, 47, 72)
Тоттенхем - Болтон 2:0 (Павлюченко 17, Бент 76 пен.)
Віган - Астон Вілла 0:4 (Баррі 22 пен., Агбонлахор 57, Кар`ю 62, Сідвелл 90)
Вест Хем - Арсенал 0:2 (Фобер 75 автогол, Адебайор 90)
Портсмут - Фулхем 1:1 (Крауч 61 - Демпсі 87)
Нагадаємо, що вчора зіграли
Блекберн - Міддлсбро 1:1 (Маккартні 90 - Алвеш 74)
Вест Бромвич - Халл Сіті 0:3 (Заятте 46, Джеованні 62, Кінг 66)
Сандерленд - Ньюкасл 2:1 (Сіссе 20, Річардсон 75 - Амеобі 30)
Евертон - МЮ 1:1 (Феллаїні 63 - Флетчер 22).
Таким чином, Ліверпуль стає одноосібним лідером першості з 23 очками. У Челсі та Халл Ситі - по 20 очок.
Арсенал - 19 очок, Астон Вілла -17, МЮ - 15, Портсмут -14, МСіті - 13.
У трьох команд (Сандерленд, Вест Хем, Блекберн) - по 12 очок, у двох (Вест Бромвич, Міддлсбро) - по 10, і одразу за Евертоном (9) ще група з трьох команд з 8 очками (Фулхем, Віган, Болтон).
Замикають таблицю Сток Сіті (7), Ньюкасл (6) і Тоттенхем (5 очок), що отримав нового тренера і першу перемогу.