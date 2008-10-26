Роналду більше не хоче йти з Манчестера Юнайтед

Головний претендент на звання кращого футболіста року Кріштіану Роналду не планує йти з "Манчестер Юнайтед" ні цього, ні наступного сезону, повідомляє АР.

"Я гравець МЮ і, думаю, буду ним і в наступному сезоні", - заявив 23-річний португалець в інтерв`ю іспанській газеті Marca.

Влітку мадридський "Реал" намагався переманити Роналду. За словами футболіста, цей задум не втілився завдяки наставникові МЮ Алексу Фергюсону.

“Зустріч з Фергюсоном 14 липня в Ліссабоні була вирішальною, після неї я вже не хотів переїздити до Мадрида. Ми погодилися, що для всіх буде краще, якщо я і далі гратиму в Манчестері”, - сказав Роналду.

Одкровення португальця з`явилися в пресі через два дні після того, як "Реал" оголосив про відмову від ідеї придбати Роналду. Як заявив президент мадридців Рамон Кальдерон, "Манчестер" не хоче продавати гравця, а ми не бажаємо псувати відносини з одним з найбільших клубів у світі".