Результати 9-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 9-го туру англійської Прем`єр-ліги

Блекберн - Міддлсбро 1:1 (Маккартні 90 - Алвеш 74)

Вест Бромвич - Халл Сіті 0:3 (Заятте 46, Джеованні 62, Кінг 66)

Сандерленд - Ньюкасл 2:1 (Сіссе 20, Річардсон 75 - Амеобі 30)

Евертон - МЮ 1:1 (Феллаїні 63 - Флетчер 22)

Заснований 1904 року Халл-сіті вперше в своїй історії грає в Прем`єр-лізі. І ось зрівнявся за очками (20) з лідерами: Челсі і Ліверпулем. Завтра, до речі, відбудеться матч між ними, а також ігри (в дужках набрані очки):

Портсмут (13) – Фулхем (7)

Вест Хем (12) – Арсенал (16)

Тоттенхем (2) – Болтон (8)

Віган (8)- Астон Вілла (14)

Манчестер Сіті (10) - Сток Сіті (7)