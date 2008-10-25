Бій Кличка і Повєткіна не відбудеться

Боксер-суперваж Олександр Повєткін одержав травму стопи під час тренування, і його бій з чемпіоном світу за версіями IBF і WBO українцем Володимиром Кличком 13 грудня в Мангеймі (Німеччина) не відбудеться, повідомив РІА “Новости” менеджер російського спортсмена Володимир Хрюнов.

"В час пробіжки в лісі Саша оступився через ступню вперед, - розповів Хрюнов. - Ми зараз зробили обстеження, і в понеділок буде висновок".