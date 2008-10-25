Результати 12-го туру чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу Чорноморець - Дніпро 1:1 (Косирін 14 - Воробей 7) Кривбас - Іллічівець 0:0 Карпати - Металург З 0:0 Таврія - Динамо 1:3 (Ідахор 64 - Бангура 6, Мілевський 54, 86) Зоря - ФК Львів 1:1 (Шевчук 90 - Г.Баранець 44) Нагадаємо, що вчора Арсенал і Ворскла зіграли внічию 0:0 Завтра тур завершиться матчами Металург Д (має 26 очок) - Металіст (21) і ФК Харків (6) - Шахтар (15).

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