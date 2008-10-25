Результати 12-го туру чемпіонату України з футболу
19:46, 25 жовтня 2008Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу
Чорноморець - Дніпро 1:1 (Косирін 14 - Воробей 7)
Кривбас - Іллічівець 0:0
Карпати - Металург З 0:0
Таврія - Динамо 1:3 (Ідахор 64 - Бангура 6, Мілевський 54, 86)
Зоря - ФК Львів 1:1 (Шевчук 90 - Г.Баранець 44)
Нагадаємо, що вчора Арсенал і Ворскла зіграли внічию 0:0
Завтра тур завершиться матчами Металург Д (має 26 очок) - Металіст (21) і ФК Харків (6) - Шахтар (15).
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