Плавання має стати обов'язковим предметом у школі

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО підтримує ініціативу запровадження у школах обов’язкового навчання плаванню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції.

“Звичайно, я в повній мірі підтримую ту ідею, яка була сформульована на науковій конференції у Дніпропетровську щодо обов’язкового навчання плаванню кожної дитини”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО. Він додав, що така позиція підтримується місцевими органами влади, науковцями, лікарями і громадськістю загалом.

За словами міністра, проблема лише в одному – у відсутності достатньої кількості басейнів, занедбаних у 90-ті роки.

“Протягом перших десяти років незалежності у нас є дві великі жертви – це дитячі садки і басейни, які постраждали найбільше, які найбільше було зруйновано, знищено, перепрофільовано, продано і яким не відновили свою спроможність”, - зазначив він.

Водночас, Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що зараз профільним міністерством розробляється програма будівництва у кожному районному центрі фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейном на 25 метрів. Міністр переконаний, що при об’єднанні зусиль місцевої і центральної влади, а також приватного бізнесу за два-три роки таку програму-мінімум можна виконати.

Його підтримав народний депутат, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій СУШКЕВИЧ, який повідомив, що в нашій державі щорічно на воді гинуть майже 380 дітей.

“Те, що дніпропетровці зробили такий варіант адміністрування занять плаванням, – це величезне досягненя Дніпропетровська. І дай Боже щоб нам вдалося продовжити цю роботу”, - сказав В.СУШКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Дніпропетровська міська рада виділила з місцевого бюджету 250 тис. грн. на обов’язкові уроки плавання для 4 тисяч школярів 2-4-х класів 11 загальноосвітніх шкіл.