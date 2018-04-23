Три голи головою. І багато безголовості

Збірна України успішно розпочала свій довгий шлях у відбірковому турнірі до австрійсько-швейцарського фіналу чемпіонату Європи – 2008. Тяжка перемога над командою Грузії 3–2 залишає багато запитань щодо якості гри українських футболістів, але перший внесок у турнірну таблицю покладено. І це головне, коли попереду ще 11 дуже і дуже непростих матчів.

Спостерігаючи учорашній поєдинок, неможливо було уникнути порівняння зі грою збірної України на недавньому чемпіонаті світу. І в більшості матчів у Німеччині, і вчора на київському Олімпійському стадіоні наші футболісти демонстрували впертість, не боялися йти в зіткнення, у стик.

У матчах із суперниками більш-менш близькими за класом – Туніс, Швейцарія, Грузія – така гра приносить бажаний результат. Що було в матчах з Іспанією, Італією – бачили, що буде у наступних матчах з тими ж італійцями, французами – побачимо. Як кажуть досвідчені менеджери, завдання потрібно вирішувати в міру їх надходження.

Олег Блохін – безумовно, досвідчений тренер, і краще за нас знає можливості кожного з гравців і кандидатів до збірної, знає, які козирі в нього на руках.

І якщо пересічному вболівальникові здавалося, що вдалий виступ збірної України на чемпіонаті світу є межею, стелею для більшості її гравців і настав час оновити команду, то головному тренерові не доводилося вибирати – кого ставити на перший матч нового великого походу: він кинув у бій стару гвардію, умовивши навіть Гусина, який уже заявив, що більше не гратиме за збірну.

На жаль, на ближніх підступах до національної збірної реального підсилення команди просто не видно. “Вузьке коло цих людей”.

І кого можна звинуватити в тому, що саме залізний Гусин двічі програв критичні двобої з грузинськими візаві та був тихо замінений наприкінці першого тайму з тягарем голу в наші ворота? Що досвідчений Шовковський пропускає необов’язкові м’ячі?

Їх самих? Головного тренера? Мокре поле?

Чи все-таки визнаємо, що Блохін може робити команду лише з того матеріалу, який у нього є на сьогодні? Нікуди не дітися від того факту, що тренер національної збірної України перебуває у більш складному становищі, ніж добра половина тренерів клубів нашої вищої ліги. Ті хоч можуть замовити власникові клубу взяти якусь темну конячку з трансферної стайні, а Блохіну залишається хіба що чекати, коли по-справжньому розкриються таланти, наприклад, того ж Вороніна, Мілевського або Чигиринського. Та ще сподіватися на натуралізацію когось із численних легіонерів, можливо, Корреа.

Такі реалії нині в українському футболі, але до біса подробиці, якщо треба було будь-що вигравати в першому матчі, а суперник грав напрочуд активно навіть на чужій половині поля, професійно не гребуючи дрібним фолом, щоб не дати господарям розгорнути швидку атаку.

Звітний матч із грузинами став найважчим для наших футболістів, адже досі вони не мали особливих проблем з ними (у шести матчах чотири перемоги, дві нічиї). Примітно, що жоден з вітчизняних футбольних фахівців, які наважилися публічно дати передматчеві прогнози, не передбачав аж два пропущених м’ячі в наші ворота.

Очевидно, що німецький тренер Топмеллер таки знайшов спільну мову з грузинами і загалом їхня збірна показала досить організовану, осмислену гру, та ще й епізодично гості “видавали” дуже непогану індивідуальну техніку а-ля Месхі чи Кіпіані.

Особливих контраргументів, крім уже згаданої непоступливості та наполегливості, українська команда, на наш погляд, не продемонструвала. М’яч не дуже тримався в ногах, відповідно комбінаційна гра не в’язалася, голеві моменти можна перелічити на пальцях, звичними вже були промахи в обороні.

Проте встановлено рекорд – три голи головою. Хто надалі ще подарує нам таку розкіш – невідомо, але на сьогодні цього виявилося досить для перемоги, підкреслимо – в даному матчі, з даним суперником.

До речі, грузинська збірна наполовину складалася з гравців – учасників чемпіонату України. Знайомі все обличчя, а ось перемога далася нелегко.

На черзі – жовтневі ігри з пораненими (поразка та нічия) італійцями та розігрітими (дві перемоги) шотландцями, на виїзді та вдома.

Легко і приємно не буде, як і загалом протягом усього відбірного циклу в нашій групі В. Це ж треба, потрапити в компанію з двома фіналістами чемпіонату світу, непередбачуваними шотландцями та литовцями...

Утім, очевидно, що без втрат ніхто в цій групі не обійдеться, одноосібного лідера не буде, отже, у кожного учасника є свій шанс. У тому числі й у нашої збірної.

Олег Олійник

* Результати всіх матчів відбіркового туру ЧС-2008