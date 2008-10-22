"Мілан" оголосив про підписання контракту з Бекхемом
22:51, 22 жовтня 2008Спорт
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В Америці закінчився сезон
Сезон в Головній лізі футболу (MLS) США, де Бекхем виступає за "Лос-Анджелес Гелаксі", закінчився, і півзахисник має намір найближчим часом грати в Європі, щоб не випасти з поля зору головного тренера збірною Англії Фабіо Капелло. Раніше Капелло заявив, що включатиме до складу національної команди тільки футболістів, які мають постійну ігрову практику.
Головний тренер "Мілана" Карло Анчелотті зазначив, що буде дуже радий приходові Бекхема в команду. За словах Анчелотті, колишній капітан збірної Англії - гравець дуже високого класу. Тренер висловив думку, що Бекхем зможе допомогти "Мілану" в чемпіонаті Італії і Кубку УЄФА.
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