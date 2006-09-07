Результати всіх матчів ЧЄ-2008

10:00, 07 вересня 2006
Спорт
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6 вересня відбулася 21 гра

Група

Господарі

Рахунок

Гості

F

Ісландія

0-2

Данія

E

Ізраїль

4-1

Андорра

B

Україна

3-2

Грузія

A

Азербайджан

1-1

Казахстан

C

Норвегія

2-0

Молдова

E

Росія

0-0

Хорватія

B

Литва

1-2

Шотландія

F

Швеція

3-1

Ліхтенштейн

C

Туреччина

2-0

Мальта

A

Фінляндія

1-1

Португалія

G

Албанія

0-2

Румунія

G

Болгарія

3-0

Словенія

D

Словаччина

0-3

Чехія

C

Боснія і Герцеговина

1-3

Угорщина

F

Північна Ірландія

3-2

Іспанія

G

Нідерланди

3-0

Білорусь

A

Польща

1-1

Сербія

D

Сан-Маріно

0-13

Німеччина

E

Македонія

0-1

Англія

A

Вірменія

0-1

Бельгія

B

Франція

3-1

Італія

* Див. також Три голи головою. І багато безголовості

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