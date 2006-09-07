Результати всіх матчів ЧЄ-2008

6 вересня відбулася 21 гра

Група Господарі Рахунок Гості F Ісландія 0-2 Данія E Ізраїль 4-1 Андорра B Україна 3-2 Грузія A Азербайджан 1-1 Казахстан C Норвегія 2-0 Молдова E Росія 0-0 Хорватія B Литва 1-2 Шотландія F Швеція 3-1 Ліхтенштейн C Туреччина 2-0 Мальта A Фінляндія 1-1 Португалія G Албанія 0-2 Румунія G Болгарія 3-0 Словенія D Словаччина 0-3 Чехія C Боснія і Герцеговина 1-3 Угорщина F Північна Ірландія 3-2 Іспанія G Нідерланди 3-0 Білорусь A Польща 1-1 Сербія D Сан-Маріно 0-13 Німеччина E Македонія 0-1 Англія A Вірменія 0-1 Бельгія B Франція 3-1 Італія * Див. також Три голи головою. І багато безголовості

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter