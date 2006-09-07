Результати всіх матчів ЧЄ-2008
10:00, 07 вересня 2006Спорт
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6 вересня відбулася 21 гра
Група
Господарі
Рахунок
Гості
F
Ісландія
0-2
Данія
E
Ізраїль
4-1
Андорра
B
Україна
3-2
Грузія
A
Азербайджан
1-1
Казахстан
C
Норвегія
2-0
Молдова
E
Росія
0-0
Хорватія
B
Литва
1-2
Шотландія
F
Швеція
3-1
Ліхтенштейн
C
Туреччина
2-0
Мальта
A
Фінляндія
1-1
Португалія
G
Албанія
0-2
Румунія
G
Болгарія
3-0
Словенія
D
Словаччина
0-3
Чехія
C
Боснія і Герцеговина
1-3
Угорщина
F
Північна Ірландія
3-2
Іспанія
G
Нідерланди
3-0
Білорусь
A
Польща
1-1
Сербія
D
Сан-Маріно
0-13
Німеччина
E
Македонія
0-1
Англія
A
Вірменія
0-1
Бельгія
B
Франція
3-1
Італія
* Див. також Три голи головою. І багато безголовості
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