Закінчився матч Франція – Італія

Закінчився матч відбіркового етапу Чемпіонату Європи 2008 у групі "В" між збірними Франції та Італії. Рахунок 3:1 на користь французької команди.

Склади команд: Франція - 23 Купе, 19 Саньоль, 5 Галлас, 15 Тюрам, 3 Абідаль, 22 Рібері (Саа, 85), 4 Вієйра, 6 Макелеле, 7 Малуда, 9 Гову (Вільтор, 75), 12 Анрі; Італія: 1 Буффон, 19 Дзамбротта, 5 Каннаваро, 6 Барцальї, 3 Гроссо, 7 Семіолі, 21 Пірло, 8 Гаттузо, 20 Перротта, 10 Кассано, 11 Джилардіно.

Судила гру бригада з Німеччини.

Французи насамперед вирішили довести, хто ж насправді Чемпіон. Перший гол був забитий вже на 2-й хвилині, коли Галлас зліва навісив м`яч на дальню штангу, а Гову в доторк замкнув передачу. 1:0.

До другого гола минуло 15 хвилин. Малуда пробив здалека. Буффон відбив м`яча перед собою, але Анрі, бувши перед воротами зліва, несильно добив, причому з рикошетом від захисника. 2:0.

За дві хвилини італійці скоротили розрив із стандарту. Пірло навісив м`яча зі штрафного, Джилардіно пробив сильно. 2:1.

Четвертий гол стався вже після перерви – на 55-й хвилині. І знову це був французький гол. Дубль записав Гову, перевівши головою м`яч - у високому стрибку і в боротьбі - повз воротаря. 3:1.

Французи святкують. А збірна Україні в наступному турі має зустрітися з італійцями, котрі тепер сильно потребують очок.