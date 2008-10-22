Тренер «Спортинга» має намір відібрати у «Шахтаря» всі очки

Головний тренер португальського футбольного клубу «Спортинг» Паулу БЕНТУ сподівається, що його команда сьогодні в матчі Ліги чемпіонів УЄФА в Донецьку «пристосується до манери гри» «Шахтаря» і переможе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив увечері 21 жовтня на прес-конференції.

«У нас є своя тактика для перемоги. Але головне - зрозуміти та пристосуватися до манери гри «Шахтаря». Тільки таким чином ми зможемо взяти гору», - сказав П.БЕНТУ.

Він наголосив, що гра з «Шахтарем» буде вирішальною. «Це знає моя команда, але аналогічні цілі ставить і донецький клуб, який грає вдома», - зазначив тренер «Спортингу».

Він визнав, що «відмінною рисою «Шахтаря» є швидкість, яка властива всьому українському футболу». «Крім усього іншого, у складі «гірників» багато кваліфікованих і технічних футболістів. Виділив би групу бразильських виконавців», - додав П.БЕНТУ.

Проте, запевнив тренер «Спортингу», його команда «хоче здобути із «Шахтарем» усі можливі 6 очок», тобто перемогти і в Донецьку, і в Португалії.

«За великим рахунком, мене влаштують і 4 очки. А відсутність очок вважаю неприйнятною», - сказав головний тренер «Спортингу».