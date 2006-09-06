Закінчився матч Україна - Грузія

Закінчився матч відбіркового етапу Чемпіонату Європи 2008 в групі "В" між збірними України та Грузії. Рахунок 3:2 на користь української команди.

Склади команд: Україна - 1 Шовковський, 2 Несмачний, 6 Русол, 4 Тимощук, 21 Ротань, 8 Шелаєв, 9 Гусєв, 11 Ребров, 14 Гусин (Єзерський, 46), 17 Ткаченко (Воробей, 65), 7 Шевченко; Грузія: - 34 Чантурія, 10 Кобіашвілі, 16 Асатіані, 13 Хизанішвілі, 36 Імедашвілі (Канделакі, 35), 22 Канкава, 14 Гогуа, 5 Квірквелія, 18 Ментешашвілі (Ашветія, 81), 30 Деметрадзе, 11 Ш. Арвеладзе.

Судила гру бригада з Чехії.

Перший гол був забитий на 30-й хвилині, коли Ткаченко подав до воротарського майданчика і Шевченко вистрибнув у боротьбі із захисником і головою забив м`яча в дев`ятку.

Відповідь надійшла за 8 хвилин. Арвеладзе одержав м`яч по центру перед штрафною і пробив точно в правий нижній кут – 1:1.

Після перерви домінувала українська збірна, але вона ж і першою одержала гол.

Штрафний зліва метрів з 30-33 метрів на 61-й хвилині Деметрадзе забив точним ударом – всі гравці: чи в стінці, чи ні, - залишилися стояти нерухомо. 1:2.

Щоб зрівняти рахунок знадобилося... кілька секунд. Атака почалася просто з центру далеким ударом, і Ротань переправив м`яч у ворота головою. 2:2.

Третій гол на 80-й хвилині також був забитий із стандартного положення – цього разу з кутового. Ротань подав справа, а Канкава забарився прикрити Русола, який з точки пенальті головою пробив під ноги воротареві. Чантурія не взяв м`яч. 3:2.