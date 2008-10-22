Сьомін націлився на плей-офф

Після перемоги над "Порту" наставник "Динамо", яке виграло в Лізі чемпіонів УЄФА вперше за чотири роки, Юрій Сьомін підкреслив, що не має наміру обмежуватися третім місцем у групі G. Тренер "драконів" Жезуалду Феррейра не став звиувачувати свою команду, але відзначив, що тепер тільки дві перемоги в двох іграх можуть вивести його підопічних з групи.

Головний тренер "Порту" Жезуалду Феррейра:

Ця гра складалася з двох різних таймів. У першій половині ми показали хороший атакуючий футбол і явно не заслуговували піти на перерву в ролі тих, що наздоганяють. "Динамо" вдалося забити, завдавши всього лише одного удару в площину, тоді як ми не реалізували три або чотири гольові моменти. Ми знали, що буде непросто обіграти суперника, який зосередить майже всі сили на обороні. Кияни грали так, ніби у нас з ними двохматчевий поєдинок на вибування. У другому таймі тактика гостей стала ще більш оборонною, і в якийсь момент ми втратили контроль над грою. Гол у відповідь допоміг би нам отямитися, але цього не сталося. Тепер, щоб вийти з групи, нам необхідно вигравати в Києві і Стамбулі. На закінчення хочу підкреслити, що мої гравці працювали з повною віддачею, щоб добитися позитивного результату. Вони заслуговують заохочення.

Головний тренер "Динамо" Юрій Сьомін:

Ми дуже задоволені цим результатом, тому що "Динамо" дуже довго не могло здобути перемогу в Лізі чемпіонів. І тому що, якщо не помиляюся, до цього жодного разу не вигравало в Португалії. Після забитого гола ми насилу справлялися з тиском суперника. Ми не атакували активно, тому що повинні були діяти уважно. "Порту" грав дуже пристойно, але нам вдалося вистояти і взяти три очки. У "Порту" є першокласні гравці з блискучою технікою, але сьогодні мої підопічні всі до єдиного провели відмінну гру, особливо воротар. У нас ще залишилися два домашні матчі. Наша мета, звичайно ж, - вийти з групи, а не просто зайняти в ній третє місце.

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