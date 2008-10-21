У Донецьку пригощають подвійними Тимощуком (фото)

У центрі Донецька почали продавати футбольний фаст-фуд, пише "Сегодня". Власники одного з кіосків з шаурмою повісили логотип клубу "Шахтар", а страви назвали на честь колишніх гравців команди. Перехожі зупиняються, побачивши цінник кольору футбольного газону.

Молодь вже звикла і тепер нікого не дивує, якщо хтось просить друга захопити йому пару "Воробеїв" на обід. Самі футболісти по-різному ставляться до ідеї. "Не маю нічого проти, головне - щоб шаурма була хороша", - сказав Олексій Бєлік, який зараз грає за "Дніпро" і ім`ям якого названа шаурма з куркою. "Негативно до цього ставлюся, адже на моєму імені хтось робить гроші. Треба розібратися. Я ж згоди не давав, і інші футболісти теж", - заявив Геннадій Зубов, під чиїм ім`ям продають шаурму зі свининою.