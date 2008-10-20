Стадіон у Донецьку відкриють за сценарієм автора церемоній 4-х Олімпіад

Футбольний клуб “Шахтар” підписав контракт з відомим продюсером олімпійських ігор Девідом ГОЛДБЕРГОМ, який стане консультантом клубу в підготовці та проведенні церемонії урочистого відкриття стадіону «Донбас Арена» в Донецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», Д.ГОЛДБЕРГ є автором церемонії урочистого відкриття та закриття Олімпійських ігор у Турині (2006), Солт-Лейк-Сіті (2002), Атланті (1996), спеціальних Олімпійських ігор у Шанхаї (2007). Крім того, він виступав продюсером інших значущих подій, таких, як урочисті церемонії відкриття Карнегі Холу, Євро Діснея, концертних шоу зірок світового рівня і офіційних подій міжнародного масштабу.

Під час підписання контракту Д.ГОЛДБЕРГ зазначив, що для нього цей проект цікавий тим, що «є водночас і соціальним проектом для реґіону, і великим іміджевим проектом, який має відкрити Україну для європейської та світової громадськості, показати культуру країни, Донбасу, історію та амбіції футбольного клубу «Шахтар».

Як повідомляли, стадіон "Донбас Арена" планується відкрити влітку 2009 року.