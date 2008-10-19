France Football назвав претендентів на Золотий М'яч

Французьке видання France Football оприлюднило список з 50-ти футболістів, які змагатимуться за престижний трофей.

Нагадаємо, що у минулому році Золотий М`яч одержав бразилець Кака, а зараз головними претендентами є Златан Ібрагімович, Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

Трофей буде вручено у Парижі другого грудня.

Список претендентів:

Воротарі: Буффон (Італія, Ювентус), Касільяс (Іспанія, Реал), Ван дер Сар (Голландія, МЮ)

Захисники: Пепе (Португалія, Реал), Серхіо Рамос (Іспанія, Реал), Відіч (Сербія, МЮ)

Півзахисники: Баллак (Німеччина, Челсі), Роналду (Португалія, МЮ), Фабрегас (Іспанія, Арсенал), Джеррард (Англія, Ліверпуль), Кака (Бразилія, Мілан), Лемпард (Англія, Челси), Рібері (Франція, Баварія), Сенна (Іспанія, Вільярреал), Ван дер Ваарт (Голландія, Гамбург/Реал), Хаві (Іспанія, Барселона), Жирков (Росія, ЦСКА)

Нападники: Адебайор (Того, Арсенал), Агуеро (Атлетіко, Аргентина), Аршавін (Росія, Зеніт), Бензема (Франція, Ліон), Дрогба (Кот Д`Івуар, Челсі), Ето`О (Камерун, Барселона), Торрес (Іспанія, Ліверпуль), Ібрагімович (Швеція, Інтер), Мессі (Аргентина, Барселона), Руні (Англія, МЮ), Тоні (Італія, Баварія), Ван Ністелрой (Голландія, Реал), Вілья (Іспанія, Валенсія)

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