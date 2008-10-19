France Football назвав претендентів на Золотий М'яч

15:49, 19 жовтня 2008
Спорт
1901

Серед них - двоє росіян

Французьке видання France Football оприлюднило список з 50-ти футболістів, які змагатимуться за престижний трофей.

Нагадаємо, що у минулому році Золотий М`яч одержав бразилець Кака, а зараз головними претендентами є Златан Ібрагімович, Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

Трофей буде вручено у Парижі другого грудня.

Список претендентів:

Воротарі: Буффон (Італія, Ювентус), Касільяс (Іспанія, Реал), Ван дер Сар (Голландія, МЮ)

Захисники: Пепе (Португалія, Реал), Серхіо Рамос (Іспанія, Реал), Відіч (Сербія, МЮ)

Півзахисники: Баллак (Німеччина, Челсі), Роналду (Португалія, МЮ), Фабрегас (Іспанія, Арсенал), Джеррард (Англія, Ліверпуль), Кака (Бразилія, Мілан), Лемпард (Англія, Челси), Рібері (Франція, Баварія), Сенна (Іспанія, Вільярреал), Ван дер Ваарт (Голландія, Гамбург/Реал), Хаві (Іспанія, Барселона), Жирков (Росія, ЦСКА)

Нападники: Адебайор (Того, Арсенал), Агуеро (Атлетіко, Аргентина), Аршавін (Росія, Зеніт), Бензема (Франція, Ліон), Дрогба (Кот Д`Івуар, Челсі), Ето`О (Камерун, Барселона), Торрес (Іспанія, Ліверпуль), Ібрагімович (Швеція, Інтер), Мессі (Аргентина, Барселона), Руні (Англія, МЮ), Тоні (Італія, Баварія), Ван Ністелрой (Голландія, Реал), Вілья (Іспанія, Валенсія)

Football.ua

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter