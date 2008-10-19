Відбувся турнір з карате на честь Героїв УПА

18 жовтня в Києві відбувся відкритий чемпіонат міста з кіокушинкай карате на честь Героїв Української повстанської армії, 66-річчя створення якої українці відзначали 14 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», у змаганнях взяли участь понад 100 дітей-спортсменів віком 10-13 років зі спортивних клубів Києва, Чернігова, Фастова, Броварів, Славутича, Ірпеня, Бучі та з міста Корець (Рівненщина).

Виступаючи на відкритті турніру, заступник голови Київської міської організації ВО «Свобода» Андрій ІЛЛЄНКО зазначив, що «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» виступає за здоровий спосіб життя та завжди підтримує найрізноманітніші спортивні змагання...».

Переможці турніру отримали цінні призи та подарунки від ВО «Свобода», а також книжки про історію УПА та диски «Героїчної української пісні».

Найкращий учасник змагань отримав приз від голови ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА - двотомне дослідження про головного командира УПА Романа Шухевича – Тараса Чупринку.