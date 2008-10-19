Результати 8-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 8-го туру англійської Прем`єр-ліги

Міддлсбро - Челсі 0:5 (Калу 14, 53, Беллетті 51, Лемпард 63, Малуда 67)

Арсенал - Евертон 3:1 (Насрі 48, ван Персі 70, Волкотт 90 - Осман 9)

Астон Вілла - Портсмут 0:0

Болтон - Блекберн 0:0

Фулхем - Сандерленд 0:0

Ліверпуль - Віган 3:2 (Куйт 37, 85, Рієра 80 - Закі 30, 45)

МЮ - Вест Бромвич 4:0 (Руні 56, Роналду 69, Бербатов 71, Нані 90)

Троє лідерів - Челсі, Ліверпуль і Арсенал - здобули по три очки, і тепер мають, відповідно 20, 20 і 16 очок. На четверте місце - з 14-ма очками та однією грою в запасі нарешті вийшов Манчестер Юнайтед.

Завтра грають Сток Сіті (має 4 очки) - Тоттенхем (2), Халл Сіті (14) - Вест Хем (12).

Післязавтра Ньюкасл (5) - Манчестер Сіті (9).