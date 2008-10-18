Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу

І жодних нічиїх

Закінчилися сьогоднішні матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар - Кривбас 4:2 (Брандао 16, 71, Срна 48, Гладкий 69, - Максимов 11, Костишин 84) Іллічівець - Чорноморець 1:0 (Ліма 19) ФК Львів - ФК Харків 1:0 (Худзик 69) Металіст - Арсенал 3:1 (Коельо 67, 78, Слюсар 84 - Закарлюка 80) Завтра відбудуться матчі Дніпро (15 очок) - Металург Д (25), Ворскла (18) - Металург З (18) і Таврія (7) - Карпати (8).

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