Починається 11-й тур Чемпіонату України з футболу
20:44, 17 жовтня 2008Спорт
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Динамо зламало Зорю в перші 15 хвилин
Закінчився перший матч 11-го туру Чемпіонату України з футболу:
Динамо - Зоря 5:0 (Бангура 3, 15, Алієв 5, Гіоане 11, Зозуля 79 пен.)
Нагадаємо, що на завтра призначені матчі (у дужках очки за 10 турів):
Шахтар (12) - Кривбас (13), ФК Львів (5) - ФК Харків (6), Іллічівець (6) - Чорноморець (13), Металіст (18) - Арсенал (10)
... а на неділю: Дніпро (15) - Металург Д (25), Таврія (7) - Карпати (8), Ворскла (18) - Металург З (18).
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