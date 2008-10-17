Починається 11-й тур Чемпіонату України з футболу

Динамо зламало Зорю в перші 15 хвилин

Закінчився перший матч 11-го туру Чемпіонату України з футболу: Динамо - Зоря 5:0 (Бангура 3, 15, Алієв 5, Гіоане 11, Зозуля 79 пен.) Нагадаємо, що на завтра призначені матчі (у дужках очки за 10 турів): Шахтар (12) - Кривбас (13), ФК Львів (5) - ФК Харків (6), Іллічівець (6) - Чорноморець (13), Металіст (18) - Арсенал (10) ... а на неділю: Дніпро (15) - Металург Д (25), Таврія (7) - Карпати (8), Ворскла (18) - Металург З (18).

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