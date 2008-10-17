Кличко і Повєткін обрали місце для чемпіонського бою

Поєдинок українця Володимира Кличка з росіянином Олександром Повєткіним, в якому Кличко захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBO (Світової боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), відбудеться на арені SAP Arena в Мангеймі (Німеччина), повідомляє Associated Press.

Дата - 13 грудня 2008 року - була визначена ще в середині вересня, але про місце проведення бою оголошено вперше.

Організатором бою виступить промоутерська компанія братів Клічків K2 Promotions. Транслюватиме поєдинок телекомпанія HBO.