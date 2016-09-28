Борис Філатов: Дніпровські паралімпійці отримають премії на загальну суму 1,2 млн грн

Це рішення народні обранці підтримали майже одноголосно. Керівник міста Борис Філатов підкреслив: грошову винагороду отримають призери Паралімпійських ігор-2016 не тільки з Дніпра, а й з області.

«Міська рада проголосувала за виділення грошової винагороди нашим героям – паралімпійцям. Ми всі знаємо, що в складі паралімпійської збірної України велика кількість спортсменів із Дніпра та області. В першу чергу ми преміюємо членів нашої територіальної громади», – сказав мер Дніпра Борис Філатов.

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Зустріч з героями ХV Паралімпіади запланована на 29 вересня. Відомо, що за кожну золоту медаль спортсмени отримають по 50 тис. грн, за «срібло» – 30 тис. грн і 20 тис. грн – за «бронзу». Учасникам ігор виплатять по 10 тис. грн.

Зазначимо, що ХV Паралімпійські ігри цьогоріч проходили з 7 по 18 вересня в бразильському Ріо-де-Жанейро. До складу української збірної увійшли 235 спортсменів, 37 з яких є представниками Дніпра та області. У скарбничці українців загалом 117 медалей, і 30 з них вдалося вибороти дніпровським паралімпійцям. На Паралімпіаді-2016 збірна України посіла третє загальнокомандне місце, поступившись Китаю і Великій Британії.