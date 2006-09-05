Прогноз Блохіна на гру з Грузією

Головний тренер Національної збірної з футболу Олег БЛОХІН прогнозує важку гру збірних України і Грузії, але сподівається на позитивний результат для своєї команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на передматчевій прес-конференції.

«Очікується напружена гра», - сказав О.БЛОХІН. За його словами, перша гра відбірного турніру завжди нервова, важка.

Всі заслуги збірної України у минулому, і команда серйозно готується до майбутньої гри, зазначив тренер.

Аналізуючи попередню гру збірної Грузії зі збірною Франції, в якій грузини на своєму полі програли з рахунком 0:3, О.БЛОХІН сказав, що такий рахунок закономірний, Франція була більш впевнена і зібрана.

О.БЛОХІН зазначив, що Грузія зараз грає в ще більш індивідуальний футбол, ніж минулого року, їм не вистачає командної гри.

У свою чергу, один із лідерів збірної України Анатолій ТИМОЩУК, який також брав участь у прес-конференції, сказав, що незважаючи на це, Грузія зробить все можливе, щоб узяти очки у грі з Україною.

О.БЛОХІН наголосив, що гра з Грузією буде першою для українців в нинішньому відбірному циклі, тому є дуже важливою. «Завтра - одна з головних ігор. Як почнеш турнір, так далі все і покотиться», - сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів, О.БЛОХІН сказав, що команда готується до матчу в нормальному режимі, у деяких гравців є мікроушкодження, але тренер сподівається, що вони не вплинуть на гру.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 6 вересня, Національна збірна України з футболу матчем зі збірною Грузії в Києві на НСК «Олімпійський» починає відбірний цикл на фінальну частину чемпіонату Європи 2008 року.