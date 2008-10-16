Хуан-Карлос Гомес погрожує Кличку своєю бабусею

Віталій Кличко заявив, що до його бажаних суперників належать Леннокс Льюїс і Микола Валуєв. А відстоювати титул проти молодих боксерів, що не мають ні імені, ні чемпіонського поясу, у нього мотивації немає.

Як повідомляє Спортком, ще Кличко заявив, що Хуан-Карлос Гомес, який очолює зараз рейтинг WBC, зовсім не є обов`язковим претендентом на його титул. Кілька днів тому кубинець так і сказав Віталієві: «Я розумію, що ти вважаєш за краще зустрічатися з суперниками, які не вміють битися, проте я — офіційний претендент на твій титул. Ти не зможеш бігати від мене вічно. Ти знаєш, що я — той, хто переможе тебе. Ти знаєш, наскільки я хороший! Коли я вже був чемпіоном світу, ти все ще оббивав мішки, яких могла б нокаутувати і моя бабуся».