Воронін вийде на поле зі зламаним носом

В інтерв`ю офіційному сайту берлінської Герти Андрій Воронін заявив, що незважаючи на перелом носа, налаштований на наступний матч.

"Якраз самий час для першої домашньої перемоги. Швидше за все, я гратиму навіть без захисної маски - перелом носа мене не турбує. Моя мета - гол для Софії і моєї дружини Юлії", поділився українець.

Перелом носа Андрій одержав на тренуванні в результаті невдалого зіткнення з партнером по команді.

Football.ua