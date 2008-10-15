Дон Кінг запропонував 45 млн. доларів Льюїсу за бій з Кличком

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій КЛИЧКО переконаний, що продовження його спортивної кар’єри можливе лише за умови достатньої мотивації, якою він вважає поєдинок з колишнім чемпіоном за тією ж версією Ленноксом ЛЬЮЇСОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Після того бою (поєдинку В.КЛИЧКА з Л.ЛЬЮЇСОМ - УНІАН) багато хто має сумніви щодо переможця. І якщо Леннокс ЛЬЮІС погодиться, я із задоволенням дам таку можливість і йому, і собі розставити всі крапки в цьому питанні”, - сказав В.КЛИЧКО.

На його переконання, для продовження кар’єри професійного боксера потрібна мотивація, а просто відстоювати пояс – це недостатня мотивація.

Чемпіон підтвердив, що відразу після закінчення бою з Семюелем ПІТЕРОМ відомий промоутер Дон КІНГ запропонував Ленноксу ЛЬЮЇСУ 45 млн. дол. за те, щоб він повернувся на ринг для одного поєдинку з Віталієм КЛИЧКОМ, але подальший розвиток подій йому не відомий.

Крім цього, В.КЛИЧКО вважає цікавим бій з росіянином Миколою ВАЛУЄВИМ, який володіє останнім чемпіонським поясом у важкій вазі, поза сім’єю КЛИЧКО (у братів зараз разом 4 пояси). Однак хто намагатиметься відібрати цей титул у М.ВАЛУЄВА – він чи Володимир, Віталій не відповів.

“Викинемо на пальцях”, - пожартував чемпіон.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня 2004 року британець Л.ЛЬЮЇС зберіг титул чемпіона світу серед важкоатлетів за версією Всесвітньої боксерської ради, перемігши В.КЛИЧКА. Рефері зупинив бій після шостого раунду через те, що у В.КЛИЧКА була сильно розсічена ліва брова. Таким чином, суддя зафіксував перемогу Л.ЛЬЮЇСА технічним нокаутом, що викликало невдоволення В.КЛИЧКА і глядачів поєдинку. На думку більшості експертів, В.КЛИЧКО в цьому бою виглядав об`єктивно сильніше і лідирував за кількістю очок, отож, рішення судді фактично врятувало чемпіона світу від поразки.

Після поєдинку Л.ЛЬЮЇС заявив, що готовий дати українцю реванш, однак матч-реванш так і не відбувся. 6 лютого 2004 року Л.ЛЬЮЇС на прес-конференції в Лондоні оголосив про завершення своєї професійної кар`єри.