Кличко після бою лікувався сечею

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій КЛИЧКО категорично заперечує інформацію про начебто договірний бій з Семюелем ПІТЕРОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції “Україні потрібні перемоги: в політиці і спорті”, відповідаючи на запитання журналістів.

“Лише дуже великі скептики та люди, далекі від боксу, можуть так казати (що бій був договірним - УНІАН)”, - сказав В.КЛИЧКО.

За його словами, до поєдинку С.ПІТЕР вважався найсильнішим боксером у надважкій вазі.

Доказом того, що поєдинок був чесним, В.КЛИЧКО назвав свої руки, які після його завершення були дуже побиті, опухлі і схожі на боксерські рукавиці. Він сказав, що коли дивився на них, то думав: “який же вигляд має зараз обличчя ПІТЕРА”.

Чемпіон віддав належне своєму супернику, котрий так стійко витримував його удари. В.КЛИЧКО повідомив, що після другого раунду йому навіть стало страшно, коли після дуже сильного удару у скроню С.ПІТЕР залишився на ногах.

“Я подумав, як же ще мені потрібно бити, щоб він упав... Я бив, наче в стіну”, - поділився враженнями В.КЛИЧКО.

Між тим на час прес-конференції руки боксера мали вже досить пристойний вигляд, і, відповідаючи на запитання журналістів, він повідомив, що це результат інтенсивного лікування нетрадиційними методами. За словами В.КЛИЧКА, він скористався уринотерапією – робив компреси з використаних підгузків, і за кілька днів усі набряки пройшли.

В.КЛИЧКО додав, що таке саме лікування він запропонував і своєму супернику.