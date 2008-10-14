Англієць грозиться побити обидвох Кличків (фото)

Англійський боксер Девід Хей, колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі, який 15 листопада дебютує в суперважкій вазі поєдинком з Монте Барреттом, заявив, що перемога Віталія Кличка над Семюелом Пітером його зовсім не вразила.

«Після того, як я поб`ю Володимира Кличка, прийде черга і Віталія. Вони обидва такі повільні... Я покажу всім їх вразливість», – цитує Хея британське видання Telegraph Sport.

Sports.ru