Президент присвоїв звання Герой України депутату Сушкевичу (фото)

“За визначні особисті заслуги у розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні, реалізації державних програм реабілітації інвалідів, багаторічну активну громадсько-політичну діяльність” Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави Валерію СУШКЕВИЧУ - народному депутатові України, президентові Національного комітету спорту інвалідів України.

Про це йдеться в Указі Президента України від 13 жовтня 2008 року, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.