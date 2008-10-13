Президент присвоїв звання Герой України депутату Сушкевичу (фото)
21:46, 13 жовтня 2008Спорт
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За розвиток паралімпійського руху
“За визначні особисті заслуги у розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні, реалізації державних програм реабілітації інвалідів, багаторічну активну громадсько-політичну діяльність” Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави Валерію СУШКЕВИЧУ - народному депутатові України, президентові Національного комітету спорту інвалідів України.
|Президент України Віктор Ющенко та голова Національної Асамблеї інвалідів України, народний депутат України Валерій Сушкевич на церемонії вшанування Національної паралімпійськой збірної в Києві, 13 жовтня 2008 р. Фото УНІАН
Про це йдеться в Указі Президента України від 13 жовтня 2008 року, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.
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