Суркіс: у нас є всі шанси пробитися на ЧС-2010

Президент ФФУ Григорій Суркіс вважає нічийний результат із збірною Хорватії прийнятним.

"У першому таймі ми грали на рівних з Хорватією, кілька разів серйозно загрожували їх воротам. А ось друга половина...", - поскаржився Суркіс журналістам після матчу.

"Мені було зовсім нелегко дивитися цей поєдинок. Другий тайм я взагалі не хочу коментувати, хай про це говорить головний тренер. Шкода, що не було Гусєва і Мілевського. З ними це був би зовсім інший матч", - каже президент ФФУ.

"Але ми продовжуємо йти без поразок. У нас є всі шанси, щоб пробитися на ЧС-2010", - вважає Григорій Суркіс.

Football.ua