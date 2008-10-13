Суркіс: у нас є всі шанси пробитися на ЧС-2010
15:05, 13 жовтня 2008Спорт
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Президент ФФУ вважає нічию прийнятною
Президент ФФУ Григорій Суркіс вважає нічийний результат із збірною Хорватії прийнятним.
"У першому таймі ми грали на рівних з Хорватією, кілька разів серйозно загрожували їх воротам. А ось друга половина...", - поскаржився Суркіс журналістам після матчу.
"Мені було зовсім нелегко дивитися цей поєдинок. Другий тайм я взагалі не хочу коментувати, хай про це говорить головний тренер. Шкода, що не було Гусєва і Мілевського. З ними це був би зовсім інший матч", - каже президент ФФУ.
"Але ми продовжуємо йти без поразок. У нас є всі шанси, щоб пробитися на ЧС-2010", - вважає Григорій Суркіс.
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