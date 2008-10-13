Дон Кінг попросить Путіна організувати бій Кличко–Валуєв у Росії

Дон Кінг, співпромоутер тепер уже колишнього чемпіона світу за версією WBC Семюеля Пітера, поділився своїми думками про поєдинок свого клієнта з Віталієм Кличком і розповів, що хоче організувати бій з Кличком-старшим іншого свого боксера – тимчасового чемпіона світу за версією WBA росіянина Миколи Валуєва.

«Що я можу сказати про минулий бій... Підсумок закономірний, але це не Пітер так погано виглядав, а Віталій Кличко дуже добре. Найближчим часом я займуся організацією поєдинку Микола Валуєв – Віталій Кличко. Можна було б влаштувати шикарне шоу в Росії, зібрати 150 000 глядачів. Попрошу, щоб Володимир Путін допоміг організувати таку важливу подію в світі боксу. Це важке, але захоплююче завдання», – розповів Кінг в інтерв`ю німецькому телеканалу RTL.

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