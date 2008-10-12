У Чернігові в розпалі богатирський турнір

У Чернігові відбувається богатирський турнір на призи Василя ВІРАСТЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, у змаганнях беруть участь 6 стронгменів з різних міст України. Головним суддею змаганнь є чернігівський богатир Олександр ПЕКАНОВ.

В.ВІРАСТЮК в інтерв’ю журналістам назвав метою турніру популяризацію і розвиток богатирського виду спорту, а також пошук і виховання нових атлетів.

«Ми вже доросли до такого рівня, що рівняються на нас. Тож ми даємо можливість молодим атлетам виявити себе», - сказав В.ВІРАСТЮК.

Змагання найсильніших чоловіків України розпочалися на Красній площі Чернігова з тяги автомобіля-бензовоза вагою 14-16 тонн. По тому вони продовжилися на стадіоні ім.Гагаріна. У програмі змагань з багатирського багатоборства: перевертання колеса вагою 360 кг, підняття гантелі «Дамбл», яка важить 75 кг, естафета Лонг-ліфт під час якої спортсмени піднімають колоди по 120, 135, 150 кг, перенесення куль «Атласа» від 100 до 170 кг.

Організатори турніру пообіцяли, що окрім змагань богатирів свою силу зможуть випробувати і глядачі. Організатори переконані, що такі турніри не лише дають драйв спортсменам, але є стимулом для молодих богатирів випробувати себе.

З 2003 року В.ВІРАСТЮК провів 20 подібних турнірів у різних місцях України.

Фінальні змагання цього року відбудуться у Львові.